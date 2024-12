Bergamonews.it - De Ketelaere è il leader tecnico dell’Atalanta. E quei paragoni con Ilicic sembrano sempre meno casuali

Bergamo. “Il gol di Charles è stato come una stella cometa, ma non è caduta dal cielo, perché è qualcosa che ha fortemente voluto”. Dopo che Dea 4 minuti dalla fine di Atalanta-Empoli si è portato palla sul sinistro cercando lo spazio per il tiro e facendo secchi un paio di avversari, Gian Piero Gasperini non ha trattenuto l’esultanza. C’è da capirlo: la partita si era complicata e forse serviva proprio l’intuizione, il colpo di talento per riuscire a vincerla. L’ha avuto il belga e non sembra per niente un caso.Mancino, estroso, a cui piace partire da destra ma che sa svariare per il campo, con fisicità per resistere ai contatti e quella capacità di vedere il gioco prima degli altri. È l’elenco per punti sommari di ciò che accomuna l’ex Milan a Josip, è ciò che ha fatto scatenare il paragone sin dall’arrivo a Zingonia nell’estate 2023.