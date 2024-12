Calciomercato.it - Crisi irreversibile: esclusione dal campionato e giocatori sfrattati dalle loro case

Non sarà un buon Natale per i calciatori e i tifosi che potrebbero incappare in una nuova penalizzazione e avere scenari ancora peggioriIl Natale è alle porte, ma non per tutti sarà dolce a livello calcistico, Anzi, per qualcuno sarà particolarmente amaro e rischia di ricevere una dose enorme di carbone anche prima del tempo.Gabriele Gravina (LaPresse) – calciomercato.itParliamo della proprietà della Turris, storica squadra con sede a Torre del Greco a Napoli e nata nel 1944. Una serie di episodi e una gestione evidentemente negativa sta portando infatti il club che attualmente milita in Serie C nel baratro più buio e profondo. Perché la classifica è complicatissima, anche in virtù dei 4 punti di penalizzazione già inflitti dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato pagamento entro il 16 ottobre delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.