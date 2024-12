Biccy.it - Confronto fra Lorenzo e la mamma di Shaila: “Gay? Ecco come l’ho saputo”

A distanza di due settimane da quando Luisa, ladiGatta, è entrata al Grande Fratello e ha sussurrato all’orecchio di sua figlia di aver scoperto che “Spolverato èe lo dicono tutti“, gli autori hanno deciso di regalarci il sequel. Questa volta ilnon lo ha però avuto con la figlia, ma proprio conSpolverato.Il gieffino ha chiesto fin da subito da dove arrivasse quella voce e Luisa, senza troppi giri di parole, ha confermato che si tratta di voci che le sono state riportate. “Sono informazioni che prima di tutto ho avuto dal Grande Fratello che ha messo la locandina sul guru si riferisce a uno screen di un articolo mandato in onda durante una puntata, ndr. Poi ho uno parla, straparla, si sente e per unacerte cose, insomma, ma quel ‘brutta persona’ non era assolutamente legato a quella cosa.