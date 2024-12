Panorama.it - Comunità energetiche rinnovabili, vantaggi e prospettive dell’energia a km0 di Enel

In sigla si dice CER, per esteso. Ne avete sentito parlare? Sono associazioni di enti pubblici, cittadini, attività commerciali o imprese PMI che decidono di dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia pulita purché siano collegati alla stessa cabina primaria di distribuzioneelettrica. Obiettivo: fornire benefici economici, sociali e ambientali agli iscritti, nel territorio in cui si trovano. L’Unione Europea tutela e promuove lo sviluppo di CER e l’Italia ha predisposto al riguardo un quadro normativo dedicato, a cui si agganciano una serie di agevolazioni.Contro la povertà energeticaLe CER sono incentivate come strumento fondamentale la transizione verso l’energia pulita. Allesono associati anche benefici sociali perché il regolamento consente di distribuire, sotto forma di bonus economico, quota-parte degli incentivi anche ai soci consumatori che mettono “a disposizione” i propri consumi, infatti, ogni membro utilizza l’energia generata dall’impianto, nelle ore in cui esso produce, traendo uno e alleggerendo la bolletta.