Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Milan: "Punto a Milano-Sanremo, Gend-Wevelgem e Parigi-Roubaix"

Roma, 24 dicembre 2024 - Ilmaschile italiano non sta attraversando la sua fase più rigogliosa, ma qualche segnale di rinascita comincia a intravedersi. Se per i Grandi Giri le speranze sono riposte principalmente in Antonio Tiberi, l'uomo designato alla caccia alle tappe e delle corse di un giorno è Jonathan, intervenuto ai microfoni di Eurosport. Le dichiarazioni diIl friulano ha in primis parlato della competizione interna con il fratello maggiore. "Inizialmente lui era più veloce di me. Poi ho trovato il modo di batterlo, affinando la tecnica che mi porto dietro ancora oggi per le volate. Comunque erano anni belli, perché ero inconsapevole di quello che stavo facendo e pensavo solo a divertirmi". All'epoca, e non si direbbe guardandolo oggi, il fisico non era ilforte del corridore della Lidl-Trek.