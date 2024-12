Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Chi è Akliouche? È quello che serve al Diavolo | VIDEO

La sessione invernale diè molto vicina alla sua apertura, ma già da diverso tempo illavora sotto traccia e, per quanto concerne il reparto avanzato, uno dei nomi accostati recentemente è statodi Maghnes. Samuel Chukwueze sembra sempre più vicino all'addio, come confermato anche negli ultimi giorni da parte di diversi addetti ai lavori. In tal caso ilpotrebbe puntare sul giovanissimo talento del Monaco. A riferirlo è stato il collega Luca Bianchin, sulle colonne del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Maghnesè nato a Tremblay-en-France, in Francia, il 25 febbraio 2002. Entrambi i suoi genitori hanno però origini algerine e questo gli permette di avere una doppia nazionalità, che gli permetterebbe di scegliere tra due Paesi da rappresentare.