Buon Natale con il Fatto!

Cari amici del, questa è la lettera numero 16 con gli auguri di une di unanno nuovo da trascorrere insieme. Dopo il 15° compleanno, ci stiamo avviando a passo di carica verso la maggiore età. E lo facciamo con la fiducia che da molti mesi ci dà il segno “più” nei dati sulla diffusione del nostro giornale per vendite di copie individuali, digitali e abbonamenti, in un panorama editoriale che definire critico è dire poco.Quel “più” è merito vostro, perché è solo a voi lettori e abbonati che ildeve la suaa salute: mentre i grandi editori pietiscono col cappello in mano nuove provvidenze dal governo, diffondendo fake news su tagli tanto sanguinosi quanto inesistenti ai fondi pubblici all’editoria (che Palazzo Chigi ha appena aumentato del 10%), noi il sostegno lo chiediamo alla comunità di chi ci legge, che per fortuna non fa che allargarsi.