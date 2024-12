Golssip.it - Buffon: “Un secondo libro per raccontare mie scelte. All’Europeo, l’Italia…”

Leggi su Golssip.it

Gigi, al suo, ha parlato in un'intervista a La Stampa e si è soffermato sulla sua carriera: «È stata più lunga del previsto e ho voluto aggiungere delle cose a quello che avevo detto nel primo del 2017. Volevo spiegare. La vita è fatta di. Qualcuno le capisce, altri no. Ma c'è sempre una logica. Mi sento in pace con me stesso sempre, non riuscirei a vivere in maniera diversa. Sto bene se mi metto in discussione e posso accrescere la mia autostima. Spesso ho pagato in prima persona, ma non ho mai messo in mezzo gli altri, squadra o società. Per la credibilità ho rinunciato anche a dei soldi, me la sono guadagnata ammettendo errori e debolezze. I supereroi non esistono». Nell'intervista l'ex portiere della Juventus ha parlato anche della Nazionale, lui oggi è il capo delegazione: «Gli Europei? Non ricordo cosa ho detto, non ricordo il mio discorso quando ci siamo ritrovati a settembre a Coverciano dopo l'eliminazione contro la Svizzera a Berlino.