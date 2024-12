Bologna sostenevano l' Isis | 5 arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.30 Blitz antiterrorismo dei Carabinieri del Ros, che su ordine del tribunale dihanno tratto in arresto per associazione terroristica 5 giovani stranieri residenti in Italia. Secondo le indagini, condotte dalla Procura bolognese e coordinate dalla Procura nazionale antimafia, i 5, residenti a, Milano, Udine e Perugia, avrebbero costituito o fatto parte di un'associazione dedita a promuovere, consolidare e rafforzare le organizzazioni terroristiche internazionali, Stato Islamico e Al Qaeda.