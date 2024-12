Ilrestodelcarlino.it - Bilò: "Meno estetica, ma più compattezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lorenzosi gode qualche ora di autentico relax: dopo settimane frenetiche, vissute con il cuore in gola, si è arrivati alla sosta con una classifica certamente non rassicurante ma moltoallarmante di quella di un paio di mesi fa. La vittoria a Termoli è stata un autentico toccasana: "Dopo mille traversie – ci dice il mister giallorosso –, era importante. Ho visto nello spirito dei ragazzi la voglia di chiudere bene l’anno e i 3 punti sono fondamentali, per la graduatoria ma anche per il morale. Siamo anche fuori dalla zona playout anche se non possiamo certo rilassarci". Quarta trasferta senza subire reti, l’unica occasione per gli avversari l’avete concessa voi. "È il quinto clean sheet su sette gare. Diamo l’impressione di una compagine solida e che difende da squadra, lottando su ogni pallone.