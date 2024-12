Ilgiorno.it - Bergamo, fugge all’alt dei carabinieri e cerca due volte di speronarli: raggiunto e arrestato

– È terminata con un arresto nelle campagne bergamasche la fuga di un cittadino marocchino di 45 anni senza fissa dimora e pluripregiudicato, dopo che ha dato via ad un rocambolesco inseguimento per non essersi fermato all'alt dei. L'uomo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di hashish e cocaina a fini di spaccio. L'uomo, considerato soggetto pericoloso, era attivamente rito poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel giugno 2023 dalla Procura della Repubblica di. Doveva scontare una pena di 4 anni, 9 mesi e 22 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, commessi tra il 2007 e il 2021 nella provincia di. Il rito è stato individuato lungo la strada provinciale 470 dir, alla guida di una Volkswagen T-Roc, risultata intestata a una società di autonoleggio.