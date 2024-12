Ilgiorno.it - Bergamo, a 75 anni finisce ai domiciliari per due rapine agli uffici postali della zona

– Armato, la prima volta, di una bottiglia piena di alcol e la seconda volta di una bomboletta di spray al peperoncino, avrebbe rapinato duenella Bergamasca. Per questo motivo un 75enne residente aè stato postoarrestiperché ritenuto responsabile dei due assalti. Il primo colpo risale allo scorso 12 giugno, quando l'uomo, con il volto coperto e armato di una bottiglia piena di alcool, si è introdotto nell'o postale di Pedrengo. Dopo aver spruzzato il liquido sul bancone e minacciato i presenti, si è fatto consegnare 380 euro in contanti prima di darsi alla fuga. Poche settimane dopo, il 13 agosto, il soggetto è tornato in azione a, presso l'o postale di viale Giulio Cesare. Questa volta, sempre coperto da una mascherina e da un cappellino, ha utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino per intimidire la direttrice dell'o, riuscendo a sottrarre 830 euro.