Battesimo senza champagne per il governo Bayrou | nessuna base parlamentare punta sull’usato sicuro

Françoisha presentato il suolunedì 23 dicembre, ma l’atmosfera è tutt’altro che natalizia. Tra vecchi volti, tensioni interne e una sinistra col piede di guerra, il primo ministro francese cammina su un filo sottile, teso tra compromessi difficili e l’urgenza di virare a destra per rassicurare Marine Le Pen e blindare il proprio futuro politico.si circonda di facce già viste per “rassicurare i francesi”ha presentato la lista dei ministri, spiegando ai microfoni di Bfmtv di aver optato per figure di provata esperienza per «rassicurare e riconciliare i francesi». Il nuovo esecutivo, con 35 ministri e sottosegretari – sono 6 in meno rispetto al precedente – segna un ritorno al passato con personalità già note o, per meglio dire, riciclate. Come ad esempio, l’ex premier Élisabeth Borne, che ritorna sulla scena come ministro all’Educazione nazionale, mentre Manuel Valls, anch’egli già primo ministro, guiderà il dicastero dei Territori d’Oltremare.