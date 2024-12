.com - Auguri di Buone Feste a tutti!

i lettori che ci seguono su Vallesina TV: siete numerosi!L’editore e la redazione ringraziano sperando che possiate essere sempre più numerosi e leggerci in tantissimi.E’ stato un altro anno di grande impegno dove ci siamo ritrovati a raccontare lo sport di Jesi e Vallesina e non solo.Vallesina TV è stata protagonista di pagine nella storia dei nostri sport raccontate agli appassionati.È stato un piacere e un onore scrivere in presenza di partite, eventi e storie di persone ma soprattutto ricevere l’attenzione, la considerazione e gli apprezzamenti delle centinaia di migliaia di lettori che ci hanno seguito.Con la convinzione di godere delle piccole cose, di quelle che ci piacciono di più, come andare a vedere una partita di qualsiasi disciplina. Noi non ci siamo mai fermati, abbiamo portato avanti il nostro progetto editoriale, vi abbiamo parlato di tutto e continueremo a farlo perché ci teniamo ai nostri piccoli numeri in crescita e ci riteniamo un punto di riferimento.