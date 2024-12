Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, niente regalo sotto l’albero

E’ crisi vera in casa. Non era mai successo, con la gestione Seccardini, di subire due sconfitte consecutive e soprattutto di conquistare solo due punti nelle ultime quattro giornate. Una striscia negativa che al momento ha estromesso i bianconeri del Patron Graziano Giordani dalla griglia playoff, dopo essere stati a lungo al secondo posto in classifica. Insomma, un momentaccio e ben venga questa sosta natalizia per ricaricare le pile e prepararsi al meglio per il girone di ritorno che si aprirà il 5 gennaio con il derby contro la Sambenedettese allo stadio ‘Riviera delle Palme’. Derby che sarà vietato ai residenti nei comuni di, Castel di Lama, Folignano, Venarotta e Maltignano. La sconfitta maturata a Sora è stata una vera ‘mazzata’ sul morale della squadra che sperava di chiudere con un successo un 2024 decisamente ricco di soddisfazioni.