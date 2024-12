Justcalcio.com - Amorim: l’assenza di Rashford non è una distrazione per Man Utd

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Rubenè irremovibile che l’esilio di Marcusnon sia unaper i suoi compagni di squadra del Manchester United, rivelando di non aver parlato con l’attaccante dei suoi recenti commenti che suggeriscono che vorrebbe andarsene.era assente dalla squadra dello United per la terza giornata consecutiva domenica, dopo aver subito un’umiliante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth all’Old Trafford.Da quandoha esordito in campionato, nessun giocatore ha segnato più gol in Premier League con lo United del nazionale inglese (87), mentre ha anche realizzato 40 assist, il che significa che è in testa in termini di contributi complessivi (147).Tuttavia,ha segnato solo 11 gol in 48 presenze in campionato dall’inizio della scorsa stagione, e le sue prestazioni sotto la guida dell’ex allenatore Erik ten Hag hanno attirato feroci critiche.