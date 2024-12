Villetta esplosa in Lucchesia, si cerca ancora la 52enne dispersa

Leggi su Corrieretoscano.it

MOLAZZANA – Sonoal lavoro i vigili del fuoco del comando di Lucca, con l’ausilio delle squadre di terra e del nucleo cinofili, perre fra le macerie il corpo di Chang Kai En, ladi origini taiwanesidopo l’esplosione delladi Eglio, frazione di Molazzana, in provincia di Lucca nella notte fra il 21 e il 22 dicembre.I soccorsi sono partiti subito dopo l’esplosione e il conseguente incendio che ha fatto letterlmente implodere l’abitazione. La causa dovrebbe essere una fuga di gas che ha saturato l’ambiente e provocato una deflagrazione tale da far collassare prima le pareti esterne quindi l’intera strutture. Le indagini, con il supporto tecnico dei vigili del fuoco, sono a carico dei carabinieri. Nella mattinata del 22 dicembre è stato trovato il corpo di Seetho Kwok Meng, 69enne di Singapore, ex direttore vendite della Subaru che soggiornava frequentemente nell’abitazione in Garfagnana assieme alla compagna.