Oasport.it - United Cup 2025, chi parteciperà? I giocatori più noti in ordine di ranking: spiccano Swiatek, Zverev e Fritz!

Ci sarà una lunga serie die di giocatrici ai vertici deiATP e WTA che il mondo del tennis rivedrà fin da subito, allaCup di Perth e Sydney. L’appuntamento che unisce i due circuiti, e che ha la sostanziale equivalenza a un ATP 500 o a un WTA 500, ritorna tra la fine del 2024 e l’inizio dele mostra subito nomi di un livello assoluto.Nel girone A, in particolare, troviamo per gli USA Taylor, numero 4 del mondo, e l’intero blocco femminile con Coco Gauff, Danielle Collins e Desirae Krawczyk, rispettivamente numero 3 e 11 in singolare ed 11 in doppio. In quota Canada c’è Felix Auger-Aliassime, oggi 29° nel, ma top ten prima di vivere un periodo difficilissimo a livello sportivo, mentre tra le donne merita di essere ricordata Leylah Fernandez, finalista agli US Open 2021 e oggi al 31° posto.