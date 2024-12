Quotidiano.net - UniCredit traccia la rotta verso la sostenibilità

"BRUTALMENTE REALISTICI". Così bisogna essere di fronte allo scenario ambientale che ci troviamo all’orizzonte, caratterizzato dai cambiamenti climatici e dai crescenti squilibri nell’ecosistema. È questo uno dei messaggi principali emersi dalla seconda edizione dell’Esg Day di, che il 14 novembre ha visto la partecipazione di 13mila persone, sia online, sia in presenza in dieci diverse sedi europee della banca. L’appuntamento aveva come titolo “A challenged future: choosing the path ahead“ (un futuro sfidante, scegliere la strada da percorrere) e ha visto la partecipazione di molti clienti, dipendenti, partner e altri stakeholder dioltre a un nutrito parterre di esperti Esg. Con quest’ultima espressione (acronimo delle parole inglesi environment, social and governance) si intende quel vasto insieme di tematiche e problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, alla responsabilità sociale e alla trasparenza della governance delle imprese.