Un Natale ricco di Joya: Dybala brilla, Ranieri lo blinda

Nelle ultime settimane il tema principale dalle parti di Trigoria è stato senza ombra di dubbio il futuro di, con il Galatasaray decisamente interessato e pronto a cercare un affondo nel mese di gennaio. Laha saputo però mettere da parte queste voci di mercato ed anche le critiche ricevute per non incidere come dovrebbe un giocatore della sua caratura, tornando a segnare e ad essere decisivo. Nella vittoria per 5-0 contro il Parma l’argentino ha siglato una doppietta, regalando anche tante giocate di alto livello, come l’assist nel finale per Dovbyk.La formazione di Claudioaveva bisogno di una prestazione del genere per potersi permettere unun po’ più tranquillo, consapevole comunque del fatto che da adesso in avanti servirà continuità, a partire dal match di San Siro con il Milan.