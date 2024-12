Iltempo.it - Travolta e uccisa da un albero, ferita gravemente l'amica: tragedia a Roma

a Colli Aniene, dove una donna di 45 anni è morta schiacciata da unche è caduto per il forte vento. È successo poco dopo le ore 12 in via Cesare Massini, nei pressi di un parco. Secondo quanto si apprende la donna si trovava all'interno dell'area verde insieme a un'e i tre figli, quando all'improvviso la parte di unè precipitata sopra le persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. L'della vittima è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I della Capitale. Secondo quanto si apprende la donna, anche lei 45enne, si trovava con la vittima seduta su una panchina all'interno di un parco di via Cesare Massini, quando all'improvviso la parte di unè precipitata addosso alle due donne.