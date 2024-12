Iltempo.it - Tradimento conquista la serata. Da Telethon a Fazio tutti i verdetti

Leggi su Iltempo.it

Domenica televisiva pre-natalizia, quella di ieri 22 dicembre 2024, che vede su Rai1, in prima, BellaFesta condotta da Pierluigi Diaco,di gala conclusiva della 35ma maratona benefica della Fondazionere il 12.6% di share pari a una media di 1.811.000 spettatori. Su Canale5 la serie turcaha segnato invece il 13.9% pari a una media di 2.157.000 individui all'ascolto, in crescita rispetto alla settimana scorsa e leader della prima. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio(preceduto da una presentazione che ha attirato una media di 1.314.000 telespettatori pari al 7.0%),il 10.6% di share pari a una media di 1.971.000 affezionati, secondo programma più visto in prime time, seguito dal segmento Il Tavolo che ha attirato il 9.1% della platea pari a 1.