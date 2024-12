Sport.quotidiano.net - Solido Zola, pari e secondo posto

Continua, nel girone A di Eccellenza, la striscia di imbattibilità delloPredosa. Con il pareggio a reti bianche centrato sul campo del Fabbrico, il team di Nicola Zecchi ha chiuso il girone di andata con otto vittorie e nove pareggi e, grazie a questo eccezionale ruolino, la classifica dice, a-merito con il Brescello, e a sei lunghezze di distacco dalla capolista Correggese. Nel girone B, quattro delle cinque bolognesi che vi militano sono scese in campo sabato in anticipo. L’unica compagine di casa nostra che è scesa regolarmente in campo ieri è stata il Castenaso che, tra le mura amiche, non è riuscito ad andare oltre l’1-1 casalingo contro il fanalino di coda Faenza. Per quanto riguarda invece gli anticipi, il Medicina Fossatone si è aggiudicato in rimonta (da 0-2 a 3-2) l’atteso derby contro il Mezra mentre Osteria Grande e Granamica sono state rispettivamente sconfitte 1-0 da Sanpaimola (in casa) e Pietracuta (in trasferta).