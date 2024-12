Iltempo.it - Scandinavia, l'invasione russa fa paura: "Scorte di iodio e cibo in scatola"

La minacciaè sempre più avvertita nella vicina, tanto che i governi dei Paesi del nord Europa avvertono i propri cittadini: fatee non credete alla propaganda. Circa un mese fa la Svezia ha iniziato la distribuzione di un libretto intitolato "In caso di crisi o guerra", opuscolo aggiornato per la prima volta dalla guerra fredda. Viene consigliato ai cittadini di fare scorta di patate, cavolo, carote e uova, e ancora di "barattoli di salsa bolognese e buste di zuppa ai mirtilli per sopravvivere 72 ore", spiega il Corriere della sera. Nel libretto viene affermato tra l'altro che "se la Svezia venisse attaccata da un altro Paese, non ci arrenderemmo mai" e che "tutte le informazioni che riguardano la cessazione della resistenza saranno false". In Norvegia, Paese che confina con la Russia,il governo ha messo in atto comunicazioni analogher suggerendo ai cittadini di fare incetta di alimenti in, barrette energetiche, pasta, medicinali e tavolette dida usare in caso di "incidente" nucleare.