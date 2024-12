Quifinanza.it - Rimborso 730 senza sostituto d’imposta, quando viene pagato dall’Agenzia delle Entrate

I lavoratori dipendenti ricevono il730 direttamente in busta paga, mentre i pensionati attraverso l’assegno previdenziale. Generalmente arriva con la prima mensilità utile o la seconda per quanti stiano ricevendo una pensione. In questi casi è direttamente l’azienda o l’Inps ad erogare al contribuente le somme che gli spettano.Come abbiamo visto le tempistiche per il conguaglio Irpef sono molto rapide: i lavoratori dipendenti che avessero presentato la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno, se lo sono visti accreditare con la mensilità di luglio. I pensionati, che lo hanno presentato entro la stessa data, se lo sono visti accreditare con la mensilità di agosto. La situazione è un po’ diversa per quanti hanno presentato il Modello 730, ai quali l’Agenziaaccredita ildirettamente sul conto corrente, ma i tempi sono leggermente più lunghi.