Sport.quotidiano.net - Promozione. La Real Cerretese raggiunta sul finale

2 Pontremolese 2: Battini, Novi, Bargellini, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi (90ì Lamberti), Gargiulo, Melani, Bouhafa (85’ Scaranna), Nieri. All: Petroni LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli (30’ Lisi), Cucurnia, Filippi, Vannucci, Gazzoli, Aliboni, Mengali (87’ Mathibedi Tebogo), Baudi (65’ D’Antongiovanni), Mancini (46’ Di Santo). All: Verdi Arbitro: Ferri Gori di Arezzo Reti: 13’ Fedi; 45’ rig. Baudi; 60’ rig. Bouhafa; 70’ D’Antongiovanni CERRETO GUIDI – Un doppio botta e risposta sancisce al Palatresi il 2-2 trae Lunigiana Pontremolese, che nonostante il campo reso pesante dalla pioggia danno vita ad una bella partita. La gara non tarda ad accendersi. Corre il 13’ infatti quando Fedi converge dalla sinistra e lascia partire un tiro che si infila all’angolino lontano, con la complicità del portiere ospite Cacchioli.