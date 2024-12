Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: cadono Codigorese, Copparo e Pontelagoscuro. Pareggia Amici di Stefano. Gallo scatenato: la ribalta e resta al comando

Si stappa lo spumante a: i galletti hanno vinto lo scontro diretto contro il Galeazza. Un’altalena di emozioni, decisa al 90’ da Vitali, autore di una doppietta. Con la vittoria di ieri i granata consolidano il vantaggio in testa alla classifica e tengono a distanza i rivali; risale lo Sporting Vado, staccato di tre lunghezze, dopo il largo successo per 5-2 a spese del. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, il Santa Maria Codifiume non è sceso in campo a San Giovanni in Persiceto, dove è stata rinviata la partita; poca gloria per le altre ferraresi: ilha perso di misura a Sala Bolognese, laha perso la sfida salvezza a Calderara con l’Airone, un pareggio infine per l’di, in casa con la pericolosa Ceretolese. Ruba l’occhio la vittoria per 3-2 del, che passa in vantaggio al 18’ con Alessandro Coraini, che sfrutta nel migliore dei modi un’azione nata da Fratti, il suo cross è respinto dal portiere, Coraini ribadisce in rete.