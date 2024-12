Game-experience.it - PlayStation Impact, VGP Play e Trust Gaming presentano il documentario per il 30° anniversario di PlayStation

Leggi su Game-experience.it

In occasione del 30°di, VGPhanno realizzato il– 30 Anni di Rivoluzione Videoludica“. La serie, composta da tre episodi, ripercorre la nascita e l’impatto della prima console Sony, attraverso testimonianze esclusive e approfondimenti storici. Il primo episodio è già disponibile gratuitamente su VGP, accessibile anche via app.Come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo, ilnasce dalla collaborazione tra VGP, offrendo uno sguardo unico sulla storia della mitica1. Lanciata nel 1994, la console rappresentò una svolta epocale nel mondo videoludico, portando Sony a competere in un mercato dominato da Nintendo e SEGA. Il racconto parte dall’accordo fallito tra Sony e Nintendo per la realizzazione del prototipo “Nintendo”, un evento che spinse Sony a creare una console indipendente.