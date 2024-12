Ilrestodelcarlino.it - Neve, si torna a sciare dopo otto anni a Monte Prata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 23 dicembre 2024 – Un riavvio atteso da ben, dal terremoto 2016. Ieri gli impianti sul, a Castelsantangelo sul Nera, hanno riaperto i battenti: è stato operativo il tappeto, gratuito per tutta la giornata e anche per i prossimi giorni fino al 26-27 dicembre. “Vogliamo dare un segnale alla comunità – spiega il gestore Marco Finori –. Non sappiamo ancora se il giorno di Natale saremo aperti, lo decidiamo in queste ore in base alla. Poi dal 26-27 dovremmo iniziare regolarmente con tutti gli impianti in funzione”. Si può quindire asugli impianti di risalita del, con la partenza più alta delle Marche. “Oggi (ieri per chi legge, ndr) – prosegue – abbiamo avuto una buona affluenza, nonostante abbiamo preso la decisione di riaprire sabato sera.