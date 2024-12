Serieanews.com - Napoli, dalla Premier il nuovo difensore: è un gioiello

Ilè a caccia di un: il ds Manna ha messo nel mirino unche gioca inLeagueIlcontinua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Complice l’infortunio di Alessandro Buongiorno ed un Rafa Marin in uscita in prestito per accumulare minutaggio, la squadra azzurra sta cercando uncentrale.il: è undi 18 anni – SerieanewsNon solo per il presente, ma anche per il futuro, visto che la società sta già pensando alla costruzione di una difesa pronta a sostenere la crescita del club nei prossimi anni. A tal proposito, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo gli occhi su alcuni giovani talenti, e uno di questi è Ayden Heaven, unclasse 2006 dell’Arsenal che sta facendo molto parlare di sé.