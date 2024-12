Puntomagazine.it - Morto Rey Misterio Sr: la leggenda del Wrestiling messicano

Scomparso all’età di 66 anni il noto wrestlerReySr: ha fatto innamorare il pubblico attraverso il suo stile abrocatico di lottaIl mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di ReySr., nato Miguel Ángel López Díaz l’8 gennaio 1958 a Tijuana, Messico. Rey Mysterio Sr. è deceduto il 20 dicembre 2024 all’età di 66 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tanti fan e colleghi2.Gli IniziReySr. iniziò la sua carriera nel wrestling professionistico nel 1976, dopo un breve periodo come pugile. Il suo debutto avvenne il 6 gennaio 1976 durante l’evento “Day of the Kings”2. Fin dall’inizio, ReySr. si distinse per il suo stile unico e le sue abilità sul ring.La CarrieraDurante la sua carriera, Rey Mysterio Sr. ha lottato per numerose promozioni, tra cui la Pro Wrestling Revolution, la Tijuana Wrestling e la Lucha Libre AAA Worldwide.