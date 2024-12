Lanazione.it - Monossido e fughe di gas, l’esperto di Cna Firenze: “Quali sono gli impianti a rischio e come prevenire incidenti”

, 23 dicembre 2024 - Cinque morti in tre giorni in Toscana a causa di malfunzionamenti neglidi riscaldamento.azioni intraprendere per garantire la sicurezza domestica eglipiù a? Lo abbiamo chiesto a Paolo Pagliarani, presidente nazionale dell’Unionedi Cna e dei termoidraulici di Cnaglipiù a? «Glipiùsiquelli non collegati alla rete di metano,quelli alimentati da bombole di Gpl. Questi si trovano ancora in aree montane o isolate, dove la rete non arriva. Spesso le bombole vengono sostituite direttamente dagli utenti, aumentando ildi. Inoltre, c’è chi utilizza bomboloni esterni: anche questi necessitano di verifiche periodiche. La normativa prevede una prova di tenuta dell’impianto ogni dieci anni, ma spesso viene trascurata, soprattutto nei casi in cui l’impianto serve solo il piano cottura o uno scaldabagno a gas».