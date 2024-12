Sport.quotidiano.net - Milan Futuro, altro ko. Il gol di Zeroli non basta. L’Entella fa bottino pieno

di Alessandro StellaSOLBIATE ARNO (Varese)Si chiude con un’altra sconfitta il 2024 del, che cade di misura contro la Virtus Entella. E la situazione di classifica adesso, nel girone B di serie C, è sempre più complicata. I rossoneri allenati da Bonera sono penultimi a meno quattro dalla zona salvezza e a soli tre punti sopra l’ultimo posto. Primo tempo con un copione chiaro: Entella che tiene la palla evotato alla difesa. E i rossoneri resistono bene agli attacchi dei liguri, pericolosi di fatto solo al 16’ con Casarotto che fa partire un gran sinistro a giro da fuori trovando l’ottima risposta in tuffo di Nava. Nella ripresa gli ospiti continuano a premere e al 7’ riescono a sbloccare la partita: Bariti mette in mezzo da destra, Guiu sfiora e la palla rimbalza addosso a Zukic per un beffardo autogol.