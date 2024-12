Pianetamilan.it - Milan, botta e risposta Caressa-Bergomi sulle parole di Cardinale sull’Inter

Dopo le dichiarazioni di Gerry, proprietario del, a Sky Sport c'è stato untra Fabioe Beppeha dichiarato che vuole vincere trofei colma, allo stesso tempo, vuole anche tenere in attivo il bilancio. Lo statunitense ha fatto l'esempio dell'Inter, dicendo che la squadra nerazzurra ha vinto lo Scudetto della scorsa stagione per poi finire in bancarotta. Queste sono state lediin merito a queste dichiarazioni: "Quandoha detto che l'Inter ha vinto uno scudetto e poi è andata in bancarotta intendeva dire che, nella sua visione, è più importante essere in lotta ogni anno per scudetto e Champions che vincere un anno e poi basta". Ladi: "Allora non credo parlasse dell'Inter perché veramente l'Inter ha vinto uno scudetto, poi è rimasta sempre in lotta per lo scudetto, poi ha vinto 5 coppe, poi ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro scudetto".