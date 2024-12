Mi hanno offerto due milioni di euro Proposta choc di Pier Silvio Berlusconi per strappare alla Rai il numero uno

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Duedi”. Offertada Mediaset peril famoso presentatoreRai. A rivelarlo è stato direttamente il volto celebre della tv di Stato. Un passaggio che, se venisse realizzato, provocherebbe un vero e proprio terremoto televisivo. Il famoso conduttore ha spiegato che guiàgli aveva proposto un contratto da favola, ma in quell’occasione aveva deciso di rifiutare. Ma adesso le cose potrebbero cambiare.carica per il famoso conduttore che, stavolta, non lascia chiusa la porta. Anzi. Per la sua carriera si tratta di un momento particolare. Il suo contratto con la Rai è arrivato quasiscadenza. E adesso lui si trova di fronte a un bivio: deve decidere se continuare a lavorare a Viale Mazzini o provare altre esperienze.