Mi faccio pena ho la faccia rovinata dall’acne Non voglio più pubblicare video | lo sfogo del tiktoker Alberto Tozzi

“Non so cosa fare. Ogninon loper quanto mi“. È questa una parte della didascalia scelta da– 1,1 mln di follower e 35,8 mln di ‘mi piace’ su TikTok – per ilpubblicato sulla piattaforma cinese domenica 22 dicembre. Il content creator, classe 2006, ha scritto: “Ho lacompletamente. Mi date dei consigli su come risolvere?”. Logicamente i follower gli hanno consigliato di rivolgersi a un professionista, nella fattispecie a un dermatologo: “Ti conviene andare subito”, lo hanno avvertito. Qualcuno, rischiando di sostituirsi a chi di dovere, si è speso dando consigli con tanto di nomi di prodotti o farmaci da utilizzare. Tanti altri, invece, hanno cercato di rincuorarlo: “Sei bello lo stesso”, “Rimani sempre con il sorriso che sarà sempre il volto più bello di tutti”, gli hanno scritto le fan.