Mawuli pericoloso Renzi impreciso Tavernelli frenetico

TROMBINI 7,5. Nel primo tempo tiene a galla i suoi con parate importanti su Di Stefano e Di Nardo. Altra prova decisiva. MONTINI 5,5. Tra alti e bassi in una gara dove spinge poco. CHIOSA 6. Nel primo tempo soffre le punte di casa. Meglio nella ripresa finché un guaio muscolare lo mette ko (75’ LAZZARINI 6. Dietro se la cava). GIGLI 6. Il primo tempo è una sofferenza: Di Nardo e Di Stefano gli scappano via e lui arranca. Sale nella ripresa. RIGHETTI 6,5. Molto sollecitato: l’Arezzo sfonda quasi sempre dalla sua parte. Corre tanto, manda palloni in area e per poco segna con un cross deviato dal vento (66’ COCCIA 6. Una buona mezz’ora).5,5. Tanta corsa senza la dovuta lucidità. Può ritrovarla con la sosta dopo questi mesi a mille all’ora. SANTORO 6. Regia compassata ma precisa. Fatica ad alzare i ritmi, ma si fa valere in fase di non possesso.