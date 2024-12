Martina Voce 21enne fiorentina accoltellata dall’ex a Oslo Farnesina | Non rischia la vita

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Non sarebbe in pericolo di, la studentessache è stata ferita con trenta coltellatefidanzato a. Laè stata colpita con un coltello alla gola, ed è ricoverata nel reparto di rianimazione di un ospedale della capitale norvegese, dove ha già subito due interventi chirurgici, come ha riportato la stampa di: il più lungo è durato sette ore e ha riguardato la lesione dietro l’orecchio sinistro, che ha intaccato la giugulare. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma “non sarebbe in pericolo immediato di” come ha riferito laall’Adnkronos, aggiungendo che “la famiglia è arrivata aieri e che l’ambasciata segue la situazione da venerdì con la massima attenzione, prestando assistenza alla famiglia”. “La prognosi è ancora riservata, ma le condizioni disono stazionarie e non ha febbre” racconta all’Adnkronos Antonio, fratello di Carlo, padre di