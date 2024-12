Quifinanza.it - Manovra 2025, gli aiuti per chi nasce nel 2025 possono arrivare fino a 7mila euro

Leggi su Quifinanza.it

Grazie alla, chirà il prossimo anno potrà beneficiare di un pacchetto dieconomici significativi, che nel primo anno di vita può raggiungere i 5.500in contributi o addiritturain presenza di fratelli o sorelle. Questo grazie alla combinazione di due bonus: quello per i nuovi nati di millee l’assegno unico universale, oltre vari contributi locali, professionali e aziendali legati alla nascita e al bonus nido.Come il bonus bebè e assegno unico aiutano le famiglieNel, i nuovi nati riceveranno un pacchetto dieconomici significativo, pensato per sostenere le famiglie in un contesto di continua diminuzione delle nascite in Italia. Secondo i dati Istat, infatti, da gennaio a luglio 2024 si sono registrati 4.600 nuovi nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, e il calo è ancora più marcato rispetto al 2008, con circa 200mila nascite in meno (-34%).