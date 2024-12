Iltempo.it - Mangione compare in tribunale a New York e si dichiara non colpevole

Luigi, il presunto omicida dell'amministratore delegato del gruppo assicurativo United Healthcare, Brian Thomson, si èto nondelle accuse di omicidio e terrorismo. Ha pronunciato lazionendo oggi in un'aula deldi Manhattan, dopo la sua estradizione dalla Pennsylvania allo Stato di New. La procura distrettuale di Manhattan lo ha formalmente accusato la scorsa settimana di molteplici capi d'imputazione per omicidio, tra cui omicidio come atto di terrorismo. La prima apparizione dineldi primo grado dello Stato di Newè stata preclusa dai procuratori federali che hanno mosso le proprie accuse per la sparatoria. Le accuse federali potrebbero comportare la possibilità della pena di morte, mentre la pena massima per le accuse statali è l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.