Malattie reumatologiche, perché è importante prevenirle e riconoscerle presto

Chi soffre di, sa quanto e come possano essere potenzialmente invalidanti. Ma a volte non si ricorda che questepossono dare complicanze. Ed addirittura influire sull’aspettativa di vita. Specie se vanno ad interessare non solo articolazioni muscoli e tendini, come ad esempio accade per il Lupus che può determinare nefrite con coinvolgimento dei reni, oltre a danni a cuore ed altri organi. Soprattutto, pesano drammaticamente sulla qualità di vita. Ma non basta.Se per chi ne soffre, lepesano, eccome, non bisogna dimenticare che in Italia i costi per farmaci, ricoveri ospedalieri, riabilitazioni, perdita di produttività e pensionamenti anticipati ammontano a oltre 4 miliari di euro l’anno. Puntare sulle buone abitudini per provare a ridurre i rischi è quindi fondamentale.