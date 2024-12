Lanazione.it - L’Incisa mette la quinta. Sancascianese corsara

Ideal Club Incisa squadra del momento nel girone E del campionato di Prima categoria. La formazione allenata da Francesco Martelloni centra lavittoria consecutiva e sale al quarto posto della classifica. Netto e convincente il successo per 4-0 in trasferta sul campo del Chianti Nord, con doppiette di Espinosa e Massa che sono i suoi giocatori leader e in stato di grazia. Altra squadra in salute è lache va a espugnare il campo del San Clemente vincendo per 1-0. Ancora una volta determinante è stato il ‘Puma’ Lumachi, numero 10 e bandiera gialloverde, che al 75’ segna la rete decisiva: strepitosa azione di Guarducci dalla destra che salta due avversari e serve al centro per Lumachi che col destro controlla e supera il portiere con un bel tiro. Brivido al 92’ con il San Clemente vicino al pareggio.