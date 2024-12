Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Contiliano macina chilometri. L’ingresso di Nardi porta qualità

SORZI 6,5. Soffre da matti i corner tagliati di Falbo: sul primo lo salva la traversa, sul secondo smanaccia corto pressato e Megelaitis spara alto l’1-0. Prodigioso sulla girata di Cioffi nell’unica vera parata della sua gara. CECOTTI 6. Conferma la buona prova di Sestri Levante tenendo bene sul Falbo, che è pericoloso solo da fermo. Rischia qualcosa quando entra scomposto a metacampo su Fiorini, ma l’arbitro lo grazia col giallo. Poi esce proprio per la ferita sullo stinco che si è procurato in quella scivolata. (37’st Rossini sv). ZAGNONI 6,5. Parigi e Cioffi lono spesso fuori posizione col loro movimento a scambiarsi, vince i duelli fisici senza sbavature. PANELLI 7. Gara gladiatoria da ex, sempre primo sul pallone, domina di testa e piazza un paio di chiusure decisive nella ripresa.