Quotidiano.net - Landoil inaugura il nuovo polo da 10 milioni nel Bolognese

Technology, azienda del Gruppo A+B Industrial Tools Company, specializzata nella produzione e distribuzione di oli lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine industriali, apre le porte delstabilimento e centro di ricerca a Castel Maggiore, Bologna. Con un investimento pari a 10di euro, l’impianto di ultima generazione è stato realizzato con l’obiettivo non solo di incrementare la capacità produttiva dell’azienda, ma soprattutto di creare un sito all’avanguardia e innovativo in cui sicurezza degli operatori e sostenibilità ambientale sono al centro di tutta l’attività. Il Gruppo A+B Industrial Tools è una realtà industriale che conta 14 aziende di produzione e distribuzione di prodotti attorno i 3 metri dalla macchina utensile. L’obiettivo è quello di trasferire tecnologia, innovazione e produttività ai clienti.