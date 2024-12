Sport.quotidiano.net - La Mens Sana chiude male il suo 2024. San Miniato troppo è forte: netto ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

ETRUSCA 8962 SAN: Malvolti, Ermelani 3, Caglio 11, Metsla 13, Menconi 13, Scardigli 6, Lemmi 3, Re 7, Marrocchi, Granchi, Ndour 22, Cravero 16. Allenatore Martelloni.: Tilli, Belli 2, Pannini, Ragusa 9, Marrucci 14, Calviani ne, Pucci 10, Sabia, Maghelli ne, Prosek 16, Masini ne, Tognazzi 11. Allenatore Betti. Parziali: 11-13, 35-26, 59-44. SAN– Finisce nel peggiore dei modi ilper latravolta a Sandalla grande sorpresa del girone.forti i giovani padroni di casa per una Note di Siena che non ha mai trovato le giuste contromisure al cospetto di una Ndour e soci, davvero eccellenti in tutto. Inizio con ritmi alti, 2-6 biancoverde con Prosek. La formazione di casa piazza la prima tripla con lo specialista Menconi e che apre un parziale di 7-0 chiuso da Prosek.