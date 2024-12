Sport.quotidiano.net - La Juve Stabia fa paura. Ha domato pure il Cesena

Le preoccupazioni della Reggiana non nascono solo dalla classifica, sempre corta e pronta a cambiare di giornata in giornata, ma dalla disarmante prestazione offerta a Cittadella: giocando così un squadra lanciata come lanon ti lascerebbe la minima speranza. Giovedì infatti "le vespe" arrivano al "Città del Tricolore" per il boxing day di Santo Stefano (fischio d’inizio alle 15). Giusto ieri i campani hanno centrato la terza vittoria di fila battendo in casa 1-0 ilcon un gol di Mussolini al 21’. Parliamo di una neopromossa che a metà stagione (proprio giovedì si concluderà il girone d’andata) è quarta con 28 punti, dietro l’imprendibile terzetto composto da Sassuolo, Spezia e Pisa. Nelle ultime cinque giornate solo il Sassuolo ha fatto più punti della: 15 per i neroverdi con cinque vittorie su cinque, e 11 per i campani.