Inzaghi adesso è preoccupato | due big a rischio per la Supercoppa

L’Inter affronta il Como nel posticipo di campionato a San Siro: l’allenatore nerazzurro in emergenza nel reparto difensivoSimonein piena emergenza nelle retrovie per il match di questa sera dell’Inter a San Siro contro il Como. Trio inedito davanti a Sommer, con Bastoni che passa centrale mentre ai suoi alti ci sono Bisseck e Carlos Augusto.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itOut de Vrij, che dopo la botta al ginocchio non è al meglio e si accomoda in panchina. Non ha recuperato invece Darmian, anche lui vittima di una contusione al ginocchio che non si è ancora riassorbita. Sia l’olandese che il nazionale italiano torneranno a disposizione per essere impiegati eventualmente dal primo minuto nella successiva sfida di campionato contro il Cagliari, dove invece mancheranno ancora Acerbi e Pavard.