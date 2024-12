Incursione a casa del procuratore Tescaroli | in due stazionano 40 minuti davanti alle sue finestre

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Grave atto intimidatorio nei confronti delcapo di Prato, Luca. Il magistrato, infatti, ha subìto un’notturnaalla sua abitazione. Due persone, in via di identificazione, sarebbero arrivate, attraverso ponteggi, fino alla sua finestra restandoci addirittura 40. I due sarebbero stati ripresi dtelecamere di videosorveglianza installate sulle impalcature e sui ponteggi dell’edificio dove abita, da anni sotto scorta per le sue indagini antimafia.Sull’episodio indagano i carabinieri. Immediata la solidarietà pubblica nei confronti del magistrato. “Quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica presso l’abitazione delcapo Lucaè un fatto estremamente inquietante che richiede la massima attenzione da parte di tutti.