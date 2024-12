Thesocialpost.it - Incidente nel Varesotto, camion si ribalta e perde carburante sull’asfalto

Leggi su Thesocialpost.it

Vigili del fuoco al lavoro nella mattinata di lunedì 23 dicembre a Cislago, dove si è verificato unstradale nel quale è rimasto coinvolto unista di 26 anni, ferito in modo lieve dopo essersito. Il mezzo durante la carambola ha rotto il serbatoio e ilsi è disperso a terra, rendendo pericoloso il transito di altri veicoli.Leggi anche: Brasile, aereo privato si schianta contro un edificio: 10 morti, una famiglia intera distruttaSul posto, in via Battisti, l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e permettere le operazioni di recupero.Un’operazione che è stata preceduta dallo svuotamento di circa 200 litri di gasolio (la stessa quantità si è riversata sul manto stradale a causa della rottura del serbatoio in seguito all’impatto).