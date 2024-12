Ilrestodelcarlino.it - Incendio da Burger King a Bologna: “Quella canna fumaria dava già problemi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 dicembre 2024 – All’indomani della grande paura, nel palazzo signorile di via Ugo Bassi restano un persistente puzzo di bruciato che aleggia nella tromba delle scale e la rabbia di molti condomini. L’di sabato pomeriggio alha decisamente turbato l’atmosfera natalizia con l’irruzione di un accadimento che sarebbe potuto sfociare in un autentico disastro. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, che dai primi accertamenti si sarebbe sviluppato nelladel fast food, utilizzando dosi massicce di acqua anche dall’alto. E, il giorno dopo, le pozzanghere che persistono e sgocciolano nei pozzi luce raccontano quei momenti concitati. Al condominio si accede da via Ugo Bassi 10 e da via Cesare Battisti 1, e sono i residenti di quest’ultima ala ad avere i contatti più diretti con il tempio degli ham